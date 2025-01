FaZe Clan nimmt EliGE für sein Counter-Strike 2 Squad unter Vertrag

HQ

Zum Auftakt des Jahres 2025 hat FaZe Clan beschlossen, sein Team Counter-Strike 2 mit einer brandneuen Verpflichtung und Kaderergänzung zu verstärken und weiter zu unterstützen. Dieses Mal ist es ein ehemaliger Complexity Star, der verpflichtet wurde, denn Jonathan "EliGE" Jablonowski wird rechtzeitig zur IEM Katowice Ende des Monats in die Reihen von FaZe eintreten.

FaZe Clan kündigte diese Unterzeichnung in einem kurzen X-Video an, das Sie unten sehen können. Die Hoffnung wird sein, dass EliGE die Verpflichtung ist, die das Team braucht, um es 2025 wieder auf die Siegerstraße zu bringen und das unglaubliche Jahr 2023 weiter auszubauen. Der Haupthaken ist, dass EliGE seit 2019 während seiner Blütezeit von Team Liquid nichts Großes mehr gewonnen hat, was bedeutet, dass dies eine Chance für ihn sein wird, genauso auf den Berggipfel zurückzukehren wie für FaZe Clan.