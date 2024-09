FaZe Clan-Mitglied Nickmercs äußert sich zur Verteidigung von Dr Disrespect: "Ich habe den Kontakt abgebrochen, weil das unentschuldbar ist"

HQ

Vor kurzem berichteten wir, dass einer der beliebtesten Streamer der Welt, Dr. Disrespect, nach einer längeren Pause zurückgekehrt ist, um auf die Kritik einzugehen, dass Twitch Informationen darüber durchsickern ließ, dass er einen Minderjährigen kontaktiert und explizite Nachrichten an ihn gesendet hat.

Der Doc sprach in seinem Erlösungsstream davon, dass er dort erst zu Beginn des Sommers gestanden habe, um "idiotische Fake-Journalisten zu täuschen" und dass er eigentlich nichts Unangemessenes für das 17-jährige Mädchen geschrieben habe. Er nutzte auch die Gelegenheit, um seinen ehemaligen Freunden und Kollegen TimtheTatman, Zaner, Nickmercs und Ninja ein paar saftige Ohrfeigen zu geben, die sich alle von Doc distanzierten, während gleichzeitig bekannt wurde, was er getan hatte, um seine lebenslange Suspendierung von Twitch zu verdienen. Nickmercs, das FaZe Clan -Mitglied und Streamer, hat dies nun in seinem neuesten Beitrag angesprochen und nimmt kein Blatt vor den Mund über seinen ehemaligen Kumpel.

Nickmercs über X:

"Dieser zurückgebliebene Dr. Disrespect ist verheiratet und hat Kinder, die auf die 40 zugehen. Gibt zu, einem Minderjährigen unangemessen eine SMS geschickt zu haben. Seine Worte, nicht meine. Also habe ich die Verbindung abgebrochen, weil das natürlich unentschuldbar ist. Jetzt bin ich ein Scheißfreund, weil ich ihm nicht den Rücken freihalte??? Ein Haufen Hirnfäule-Idioten auf dieser App."

Den Fans gefiel Nicks Verwendung des Begriffs jedoch nicht: "Bitte Nick, ich würde mich freuen, wenn du das R-Wort durch etwas anderes ersetzen könntest. Bei meinem Hund wurde eine Behinderung diagnostiziert und es ist kein Wort, mit dem man einfach so um sich wirft."