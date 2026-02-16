FaZe Clan zum Sieger des Six Invitational 2026 gekürt

HQ

Angesichts der Tatsache, dass das Team in der Saison 2025-26 der Rainbow Six: Siege X Esports nicht gerade eine unbeugsame Kraft war, mag es Sie überraschen zu hören, dass der FaZe Clan zu den Besten aufgestiegen, seinen Titel verteidigt und 2026 zum Six Invitational-Champion gekrönt wurde.

Dieses Ergebnis erzielte sie nach einem Sieg über Team Secret im gestrigen Finale, ein Ergebnis, das 3:1 zugunsten des FaZe Clan ausging und das Team zudem zum zweiten Mal in Folge Six Invitational gekrönt wurde. Es wird auch immer schwerer, an FaZe Clan auf dieser großen Bühne zu zweifeln, da das Team 2024 Zweiter im Turnier wurde und 2022 Dritter wurde... Ist es bei diesem Formschub zu früh, um vorzuschlagen, dass im Februar 2027 ein Threepeat stattfinden könnte?

Das Ergebnis bedeutet, dass das Team des FaZe Clans erneut mit der Trophäe nach Brasilien zurückkehrt, aber auch mit einer weiteren Million Dollar Preisgeld. Oh, und ein riesiges Ziel auf dem Rücken, denn jetzt will jeder einen Schuss gegen die aktuellen Rainbow Six Kings wagen.