FaZe Clan ist der Sieger der Halo Champion Series London Major

Ein weiterer Major im Jahr 2024 Halo Championship Series ist abgeschlossen. Die London Major ging am Wochenende zu Ende, was bedeutet, dass die verschiedenen Teams nach Hause fahren werden, nachdem sie in der britischen Hauptstadt um einen Teil des Preispools von 250.000 US-Dollar und eine Bootsladung HCS-Punkte gekämpft haben.

Der Sieger dieses Turniers wurde gestern ermittelt, wobei FaZe Clan die Nase vorn hatte und die Major für sich beanspruchte. Das Team überwand OpTic Gaming im großen Finale und sicherte sich den Titel, 100.000 US-Dollar Preisgeld und 100.000 HCS-Punkte.

Mit diesem Sieg ist FaZe Clan das Team, das es zu schlagen gilt, wenn es in die nächste Major der Saison geht, die in Atlanta, USA, ausgetragen wird und auch von niemand geringerem als FaZe Clan ausgerichtet wird.