FaZe Clan fügt S1mple zu seinem Counter-Strike 2 Team hinzu

FaZe Clan hat in letzter Zeit versucht, die Reihen seines Counter-Strike 2 -Teams zu verstärken, um es auf den Berggipfel zurückkehren zu lassen. Dies führte zu der Entscheidung, Helvijs "broky" Saukants auf die Bank zu setzen und einen der größten Counter-Strike Spieler aller Zeiten im Rahmen eines Leihgeschäfts mit Natus Vincere zu verpflichten.

Das ist richtig, Oleksandr "s1mple" Kostyljev wird in den nächsten Wochen das charakteristische Schwarz und Rot von FaZe tragen, während die Organisation an der IEM Dallas und danach an der BLAST.tv Austin Major teilnimmt.

Es gibt kein Wort darüber, was danach mit s1mple passieren wird, da die Ankündigung von Natus Vincere einfach hinzufügt:

"Der legendäre NAVI AWPer Oleksandr "s1mple" Kostyliev kehrt in die Profiszene zurück. Er wird auf Leihbasis dem FaZe Clan beitreten.

"s1mple wird ihrem Team bei zwei bevorstehenden Major-Turnieren helfen: IEM Dallas 2025 und BLAST.tv Austin Major 2025.

"Wir wünschen Oleksandr viel Glück für die kommenden Spiele!"

Die IEM Dallas steht vor der Tür und findet zwischen dem 19. und 25. Mai statt, gefolgt von der Austin Major zwischen dem 2. und 22. Juni.