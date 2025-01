Favoriten Dänemark und Frankreich debütieren bei der Handball-WM mit deutlichen Siegen

HQ

Die Handball-Weltmeisterschaft hat diese Woche in ganz Europa begonnen: Drei Nationen, Norwegen, Dänemark und Kroatien, sind Gastgeber der wichtigsten Handballmeisterschaft, die zuletzt von Dänemark dominiert wurde. Tatsächlich sind sie das einzige Team in der Geschichte des Wettbewerbs (und fast in jedem anderen Wettbewerb), das die letzten drei Ausgaben gewonnen hat: 2019, 2021 und 2023.

Der Sieger und Finalist der letzten Ausgabe, Dänemark und Frankreich, sind stark in das Turnier gestartet. Beide Teams debütierten am Dienstag, beide mit überzeugenden Siegen. In Gruppe C besiegte Frankreich Katar mit 37:19, wobei Torhüter Rémi Desbonnet zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Am heutigen Donnerstag geht es gegen das unerfahrene Kuwait, das zuvor gegen Österreich verloren hatte.

In der Gruppe B besiegte Dänemark Algerien erwartungsgemäß mit 47:22 und spielt heute gegen Tuinisia, das bereits am Dienstag gegen Italien verloren hatte. Andere Fan-Favoriten wie Schweden und Spanien, beide in Gruppe F, debütieren heute gegen Japan bzw. Chile.

Die nächste Woche dürfte für die meisten Teams relativ ruhig werden, da drei der vier Mitglieder der Gruppe in die Hauptrunde einziehen, die am 21. Januar beginnt, gefolgt von der Finalrunde (Viertelfinale, Halbfinale und Finale) zwischen dem 28. Januar und dem 2. Februar.