Fatshark wollte ein Warhammer 40K-Spiel machen, "weil es einfach epischer ist, es ist größer, es ist einfach verrückter"

Die meisten Leute erkennen und assoziieren den Entwickler Fatshark mit der Warhammer Vermintide-Serie, da das talentierte Team zwei Teile dieser Serie produziert hat. Aber in diesem November wird Fatshark bald einen Schritt weg von der Fantasy-Seite von Warhammer machen und seine Bemühungen auf den Sci-Fi-40K-Teil des Universums konzentrieren, im kommenden Warhammer 40,000: Darktide. Um zu erfahren, warum das Team die Fantasie für die Zukunft hinter sich gelassen hat, haben wir während unserer Zeit auf der Gamescom mit Fatsharks Mats Andersson gesprochen.

"Es ist eine ziemlich nerdige Antwort", begann Andersson mit der Klarstellung. "Es ist nur so, dass die Hälfte des Studios Warhammer-Freaks sind, oder? Also haben wir mit dem Fantasy-Setting angefangen und sind eher aus einer Rollenspielperspektive gekommen, und so war die große immer die 40K-Marke, weil sie einfach epischer ist, sie ist größer, sie ist einfach verrückter."

Wir haben Andersson auch nach der jüngsten Verzögerung gefragt und wie Fatshark dadurch die Darktide-Erfahrung verbessert hat.

"Es geht im Grunde darum, die Präsentation abzuschließen und dann alles auszugleichen. Es ist diese Sache, wenn Sie Spiele machen und Sie finden einen Kern, der funktioniert und das Spiel gut spielt, aber Sie brauchen nur diese Zeit, um alles perfekt richtig zu machen. Und wir würden das lieber tun, bevor wir veröffentlichen, als nachdem wir veröffentlichen, oder? Es geht also darum, all die verschiedenen dynamischen Systeme, das ganze Ausbalancieren, die gesamte Progression und all das wirklich gut zusammen mit allem zu gelieren. "

Sie können sich unten unser vollständiges Interview mit Andersson ansehen, in dem wir auch über die Shooter-Systeme, das Anpassungssystem und mehr sprechen.