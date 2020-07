Fatshark bringt uns Vier-Spieler-Koop-Orgie Warhammer 40,000: Darktide

Während des Xbox Games Showcase wurde eine Reihe von Spielen angekündigt, die im Nachhinein auf Webseiten und in Pressemitteilungen detaillierter beschrieben wurden. Warhammer 40,000: Darktide vom schwedischen Team Fatshark hat einigen unserer Kollegen positive Signale gesendet, denn in unserer Redaktion gibt es noch ein paar Leute, die ganz gern ein paar Koop-Runden in Warhammer: Vermintide 2 versenken. Genau daran setzt auch das nächste Spiel der Schweden an.

Der Schwerpunkt von Warhammer 40,000: Darktide liegt auf Koop-Action mit vier Spielern, die aus der Ego-Perspektive mit Nah- und Fernkampfwaffen um ihr Überleben kämpfen und dabei bestimmte Aufgaben erfüllen. Magie und Schwerter machen futuristischeren Spielzeugen Platz, wenn wir zwischen die Fronten der Imperium- und Chaos-Fraktionen geraten. Warhammer 40,000: Darktide soll 2021 auf Xbox Series X und PC erscheinen, wahrscheinlich müssen sich Playstation-Besitzer nur eine Weile auf den Port gedulden.