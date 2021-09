Fatesworn-Erweiterung von Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning fast fertig

Kingdoms of Amalur: Fatesworn-Kampagne und Switch-Version angekündigt

am 19. Januar 2021 um 15:49 NEWS. Von Stefan Briesenick

Am 16. März wird Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning auf der Nintendo Switch erscheinen, verriet THQ Nordic am Nachmittag in einer Pressemitteilung. Im Spiel sind die beiden...