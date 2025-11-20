Fatekeeper zeigt brutales First-Person-Gameplay in einer üppigen Dschungelmission

Es war eines der Juwelen der letzten THQ Showcase Anfang August. Der Publisher stellte der Welt dann erstmals Fatekeeper vor, ein First-Person-Fantasy-Actionspiel, das von Paraglacial für den PC entwickelt wurde.

Damals wurde uns gesagt, dass dieser Titel eine Art Skyrim auf Steroiden sein würde, und es scheint, als hätten sie nicht zu sehr übertrieben.

Heute hat THQ Nordic erneut Neuigkeiten über Fatekeeper veröffentlicht und zeigt diesmal zum ersten Mal, wie das eigentliche Spiel in den Händen der Spieler aussehen wird. Mit einem Video von etwa acht Minuten Spielzeit sehen wir den Druiden, wie wir den Protagonisten des Abenteuers kennen, wie er mit einer sprechenden Ratte durch einige dschungelähnliche Ruinen wandert (was für eine Stimme das ist! Ich habe diesen Teil mindestens dreimal gespielt, um den Dialog richtig zu verstehen!) und ein paar Gegner mit einem riesigen Zweihandschwert zu bekämpfen, Gegenstände aufzusammeln und Mechanismen zu aktivieren. Und ja, es gibt viele Anklänge an Bethesdas Werk, was überhaupt nicht schlecht ist.

Schauen Sie sich unten selbst an. Fatekeeper wurde bisher nur bestätigt, dass sie für den PC kommt, aber wir wissen noch nicht, ob sie nächstes Jahr erscheinen wird.

HQ