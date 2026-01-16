Fatal Fury: City of the Wolves kündigt zweite Staffel mit KI-Trailer voller KI-Müll an

HQ

Viele waren begeistert, als SNK im vergangenen Jahr ankündigte, die Fatal Fury -Reihe nach einer zweizigjährigen Pause wiederzubeleben. Als jedoch Fatal Fury: City of the Wolves schließlich veröffentlicht wurde, war die Resonanz gemischt, viele mochten auch die Aufnahme des Fußballspielers Ronaldo als Gastcharakter nicht.

Die Verkaufszahlen waren so schlecht, dass der Chef von SNK nach dem Start zurücktrat, aber trotz dessen (möglicherweise unterstützt vom Sparschwein des saudischen Prinzen, da der Mohammed Bin Salman Foundation SNK besitzt) wurde beschlossen, eine zweite Staffel zu liefern. Es wurde inzwischen in einem Trailer präsentiert, aber trotz spannender neuer Ergänzungen wie Blue Mary und Geese Howard sind die Leute überhaupt nicht glücklich.

Es stellt sich heraus, dass SNK offenbar KI verwendet hat, um das Video zu erstellen, das laut Snaplytics YouTube Dislike Viewer eine überwältigende Mehrheit negativer Bewertungen hat, mit Kommentaren auf YouTube wie:

"Ich hatte keinen saudischen KI-Müll auf meiner Bingokarte für 2026."

"Ich dachte, ich schaue einen gefälschten Trailer, lol"

"Wenn ich an einem 'Sich selbst ins Bein schießen'-Wettbewerb teilnehme und mein Gegner SNK ist"

"KI-Gänse, der wahre Albtraum... "

"All das saudische Geld und man kann niemandem ein paar Dollar zahlen, um richtig was zu verdienen. Ihr macht es wirklich schwer, das zu genießen."

"Falls ihr euch alle fragt, warum die RAM-Preise so in die Höhe schießen: KI-Quatsch wie dieser ist der Grund."

Den Trailer könnt ihr euch unten in seiner Gesamtheit ansehen. Was hältst du von Fatal Fury: City of the Wolves und der Nutzung von KI zur Inhaltserstellung?