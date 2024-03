Fatal Fury: City of the Wolves in zwei neuen Trailern zu sehen

HQ

Auf dem letztjährigen Evo-Turnier kündigte SNK an, dass die Fatal Fury -Serie nach 25 langen Jahren ein Comeback feiern würde (letzte Installation war Garou: Mark of the Wolves aus dem Jahr 1999).

Während des SNK World Championship am vergangenen Wochenende nutzten sie die Gelegenheit, Fatal Fury: City of the Wolves zum ersten Mal mit einem Teaser-Trailer zu zeigen, der ein eher comicartiges Design enthüllte, das sehr gut zu passen scheint. Aber sie hatten noch mehr auf Lager, und in einem zweiten Trailer konnten wir uns die ersten fünf bestätigten Charaktere ansehen.

Es überrascht nicht, dass Terry Bogard dabei sein wird, und er wird wieder von Rock Howard begleitet. Die anderen drei enthüllten Kämpfer sind Hotaru Futaba, Tizoc und der Newcomer Preecha.

Auf der Evo Japan 2024 Ende April wird Fatal Fury: City of the Wolves spielbar sein, so dass wir im nächsten Monat viel mehr Informationen und tatsächliche Eindrücke erhalten sollten. Hoffentlich wird auch bestätigt, in welchen Formaten er veröffentlicht wird, wenn er Anfang 2025 Premiere feiert.

HQ