Fatal Fury: City of the Wolves ' erster DLC-Charakter erscheint nächste Woche Terry Bogards jüngerer Bruder Andy schließt sich bald der Gang an.

HQ Wenn euch Fatal Fury: City of the Wolves seit seiner Veröffentlichung Ende April gefallen hat und ihr nun auf der Suche nach einem neuen Charakter seid, den ihr meistern könnt, haben wir einige gute Neuigkeiten für euch. SNK hat das Veröffentlichungsdatum für den ersten DLC-Charakter bekannt gegeben, und dieser wird die Fans der langjährigen Serie begeistern. Neben Terry Bogard, dem Urgestein der Serie, kommt nun auch sein jüngerer Bruder Andy Bogard als spielbarer Charakter ins Spiel. Andy wird als "Meister des Nahkampfes im Shiranui-Stil" und als "menschliche Waffe" beschrieben, und er wird im Spiel erscheinen, zusammen mit neuen Möglichkeiten, Episodes of South Town und auch in Arcade zu spielen. Er wird von Kieran Regan auf Englisch und Hiroshi Okamoto auf Japanisch gesprochen und wird als Teil des Season Pass 1 starten, das nur über das Special Edition -Format des Basisspiels verfügbar ist, ein DLC, der in Zukunft sogar Ken und Chun-Li von Street Fighter sowie Joe Higashi und Mr. Big enthalten wird. auch. Da Andy Bogard am 24. Juni in die Kinos kommt, könnt ihr euch unten seinen Charakter-Trailer ansehen. HQ