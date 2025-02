Fatal Fury: City of the Wolves bestätigt für den Esports World Cup 2025

HQ

Für das Jahr 2025 Esports World Cup, das diesen Sommer nach Saudi-Arabien zurückkehrt, wurden bereits unzählige Spiele angekündigt und bestätigt. Sei es Call of Duty, Apex Legends, PUBG: Battlegrounds, Street Fighter 6, Rocket League, Rennsport, Chess, EA Sports FC 25, Overwatch 2... 19 Spiele stehen bereits fest. Und jetzt kennen wir auch den 20. Jahr.

Fatal Fury: City of the Wolves wurde als nächstes Projekt angekündigt, das ein Turnier auf dem riesigen Festival ausrichten wird. Die genaue Art des Turniers, das Datum, das Format, der Preispool, die teilnehmenden Kader und Spieler, wie es sich in einen breiteren Wettkampf einfügt (wenn überhaupt) und all die zusätzlichen Informationen, an denen Sie interessiert sein könnten, müssen jedoch noch bekannt gegeben werden.

Da dieses Spiel gesichert ist, werden fünf weitere Spiele auf dem Festival erscheinen, drei werden nächste Woche und zwei weitere Ende des Monats angekündigt.