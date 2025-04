HQ

Es sticht fast ein wenig, wenn ich mein erstes Spiel in Fatal Fury: City of the Wolves starte. Ich hatte die Trailer und Screenshots gesehen, aber es ist schwer, sich der Tatsache zu entziehen, dass das letzte Mal, als ein neues Fatal Fury veröffentlicht wurde, es Fatal Fury: Mark of the Wolves für die Neo Geo und Dreamcast vor 25 Jahren war, und es war das am besten aussehende zweidimensionale Kampfspiel, das ich je mit halbunwirklicher Pixelarbeit gesehen hatte... während dies wie ein von KI entworfenes Spiel aussieht.

Einige der Charaktere wurden neu gestaltet, aber das ursprüngliche Outfit von Fan-Liebling Mai Shiranui ist immer noch zu sehen.

Das mag hart klingen, bedeutet aber nicht unbedingt, dass es hässlich ist, sondern dass es ihm an Persönlichkeit mangelt und es sich generisch anfühlt. Fatal Fury: City of the Wolves fühlt sich leblos an, ein wenig steril, und wenn man ChatGPT bitten würde, eine von Xbox One inspirierte Version von Rock Howard mit den richtigen Eingabeaufforderungen zu erstellen, würde man dem, was wir hier bekommen, ziemlich nahe kommen. Und um das Ganze abzurunden, sind die Hintergründe extrem spärlich, was bedeutet, dass sich die Charaktere nicht wirklich gut einfügen.

Abgesehen von diesem ersten Eindruck ist es erwähnenswert, dass dies immer noch nicht wirklich zu dem kommt, was am wichtigsten ist: dem Gameplay. Ein Kampfspiel steht und fällt mit seinem Gameplay, also lassen Sie mich gleich sagen, dass der Inhalt und die Zusammensetzung dieses Kampfpakets deutlich besser sind als die hauchdünne Präsentation, in die es verpackt ist.

Das Gameplay fühlt sich durchweg gut an und verlangt mehr von dir als Spieler, da es nicht so fehlerverzeihend ist wie viele andere Spiele der letzten Zeit.

Insgesamt stehen 17 Charaktere zur Auswahl und es gibt noch mehr Levels, in denen du kämpfen kannst. Darunter finden wir einen Großteil aus den Vorgängern, darunter Symbole wie Mai Shiranui, Rock Howard und Terry Bogard, aber auch einige Neulinge. Zu letzteren gehören Joe Higashis Schüler Preecha, der natürlich an seinen Meister erinnert, aber auch zwei Gastcharaktere etwas unerwarteterer Art. Dabei handelt es sich um den schwedischen Musikproduzenten Salvatore Ganacci, der sich als eine Art Comic-Relief-Kämpfer entpuppt, der eigentlich viel Spaß macht, und die Fußballlegende Cristiano Ronaldo. Es ist also mehr als sein Vorgänger, einigermaßen vergleichbar mit Street Fighter 6, aber ein großer Schritt nach unten von Mortal Kombat 1 und Tekken 8. Wie üblich ist SNK für das Gesamtdesign ihrer Profilbilder zu loben, die vor coolen japanischen Stilen triefen.

Ronaldo sticht aus dem Ensemble heraus und fühlt sich etwas schlampiger an als die anderen. Er hat auch keine eigene Stimme, da sie von Juan Felipe Sierra gespielt wird.

In 25 Jahren hat sich in Bezug auf das Spielen viel getan, und das T.O.P.-System (das deinem Charakter Gameplay-Vorteile verschafft, wenn du eine bestimmte Anzahl von Leben erreichst), das damals eingeführt wurde, sowie Just Defence (eine Antwort auf das extrem prestigeträchtige Parry von Street Fighter III: Third Strike ) sind heute ziemlich Standard in der Kampfwelt.

SNK hat dies auf eine eher unkonventionelle Art und Weise gelöst. In ihrem Eifer, relevant zu sein, haben sie verschiedene Systeme mit einem Wahnsinn implementiert, den ich noch nie zuvor in einem großen Kampfspiel gesehen habe. Sie haben weitere Varianten von Superblöcken hinzugefügt, darunter Hyper Defence, aber Just Defence beibehalten, während sie Gear Meter hinzugefügt haben. Dies kann dann verwendet werden, um Ignition Gear, Redline Gear oder Hidden Gear abzufeuern - wobei letzteres nur in Verbindung mit einem aktivierten S.P.G. (so der neue Name für T.O.P.) verwendet werden kann.

Es gibt eine Vielzahl von Systemen, die man im Auge behalten sollte.

Dann gibt es noch das große neue Rev System, das eine Fülle verschiedener Möglichkeiten bietet, darunter eine weitere neue Blockierungsvariante namens Rev Guard und bessere Werkzeuge, um einen größeren Abstand zum Gegner zu halten und Kombos miteinander zu verbinden. Nur für den Fall, dass SNK diese mit einer weiteren Anzeige ergänzt hat, um sicherzustellen, dass du die Rev System nicht übertreibst, was dazu führt, dass du überhitzt und nicht mehr in der Lage bist, Spezialangriffe auf die gleiche Weise auszuführen. Darüber hinaus gibt es dann noch einige andere Systeme, wie z. B. zwei Arten von Abbrüchen, die es dir ermöglichen, Angriffe zu starten, sie aber nicht zu beenden, oder einfach die Startanimation eines Angriffs zu wiederholen, um deinen Gegner zu täuschen.

Die Musik während der Kämpfe erinnert an Capcom vs SNK 2 - und das ist sicher nicht das Schlechteste.

Ich habe zu meiner Zeit viele Kampfspiele gespielt und ich würde sagen, dass es für mich eines der drei beliebtesten Genres ist, aber ich kann genauso gut ehrlich sein und sagen, dass ich während des Testzeitraums nur an der Oberfläche dieses Spiels gekratzt habe. Die Leute lassen sich immer noch neue Variationen des 34 Jahre alten Street Fighter II einfallen, und es gibt unendlich viel mehr Kombinationen zu entdecken. Das ist zwar beeindruckend und wird sicherlich einige ansprechen, nicht zuletzt die alten Guilty Gear Leute, die festgestellt haben, dass die neuesten Spiele nicht die Tiefe der älteren haben, aber ich muss sagen, dass es definitiv nicht anfängerfreundlich ist. Zugegeben, es gibt ein Tutorial, aber selbst damit ist es sehr schwierig, die Grundlagen des Spiels für diejenigen in den Griff zu bekommen, die sich mit dem befassen wollen, was SNK geschaffen hat.

In Szenen wie diesen vor einem Spiel laden Texturen seltsam langsam.

Es hilft nicht wirklich, dass es, wie bei den meisten anderen großen Spielen des Genres heutzutage, ein System gibt, das es einfacher macht, die Angriffe auszuführen. Das ist wirklich das geringste Problem, es ist die Art und Weise, wie alles zusammengestellt und genutzt wird, für die SNK mehr Zeit aufwenden sollte, um es besser zu erklären... Persönlich bin ich von diesem Ansatz nicht ganz begeistert und habe das Gefühl, dass das Genre ein wenig in der Tatsache feststeckt, dass neue Spielmechaniken und andere Anzeigen angehängt werden müssen, komplett mit einem kitschigen Gimmick-Namen, aber es ist nichts Einzigartiges für Fatal Fury: City of the Wolves, und eher ein Trend, von dem ich hoffe, dass er verschwinden wird.

Die Kämpfe selbst fühlen sich nach dem Spielen von Street Fighter 6, Mortal Kombat 1 und Tekken 8 etwas stylischer an. Es ist jedoch eher ein visuelles als ein Gameplay-Element, und ich glaube nicht, dass die generischen, leicht KI-ähnlichen Kämpfer ihren Schlägen ein wirkliches Gewicht verleihen. Ich schätze es jedoch, dass SNK für seine Superangriffe deutlich kürzere Animationen gewählt hat, im Vergleich zu den anderen Spielen, die gerne eine Animation starten, die intensive Kämpfe mit etwas unterbricht, das wir bereits 100 Mal zuvor gesehen haben. Es ist nie schlecht, ganz im Gegenteil, aber ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich stattdessen Street Fighter 6 spielen möchte.

Im Hintergrund gibt es jede Menge Fan-Service. Es gibt auch eine Jukebox mit all der alten Musik aus der Serie.

Technisch läuft das Spiel während der Kämpfe gut, aber es gibt ein paar Mängel, die sich glücklicherweise nicht auf die Kämpfe auswirken. Es gibt etliche spät geladene Texturen und ungerechtfertigte Pausen, vor allem vor und nach den Kämpfen. Außerdem komme ich, wie gesagt, überhaupt nicht damit zurecht, wie generisch die Kämpfer außerhalb ihrer Profilbilder aussehen. Ihre Art von gestreifter Hautstruktur erinnert an das Aussehen prominenter Personen auf Geldscheinen, sie fallen nicht auf und fühlen sich billig an. Ein Spiel wie Granblue Fantasy Versus zeigt deutlich, wie ein Cel-Shading-Kampfspiel mit vielen Details und einem klaren 2D-Look aussehen sollte. SNK hat hier einfach noch mehr Arbeit vor sich. Das Genre war früher so etwas wie ein Aushängeschild dafür, wie gut Grafik sein kann, und SNK schlug Capcom, um das Allerbeste zu sein, was mich ein wenig traurig macht, dass ich denke, dass der 25-jährige Fatal Fury: Mark of the Wolves besser aussieht als dieser.

Ja, man kann wieder in zwei parallelen Ebenen kämpfen, etwas, das in Fatal Fury: Mark of the Wolves fehlte, aber ehrlich gesagt fügt es nicht mehr als ein Gimmick hinzu.

Kampfspiele sind in erster Linie gegen menschliche Gegner zu spielen, aber neben Offline- und Online-Versus-Modi (mit vielen Anpassungsmöglichkeiten) gibt es auch einen unerwartet spaßigen Einzelspieler-Modus namens Episodes of South Town. Es ist zugegebenermaßen aus der Story-Perspektive ein wenig schwach, aber es ermöglicht dir, Schlachten von einer Stadtkarte auszuwählen, woraufhin du eine kleine kurze Präambel bekommst, bevor eine Prügel ausgeteilt werden muss. Wenn du dies spielst, kannst du kosmetische Gegenstände freischalten, mit denen du das Aussehen jedes Charakters ändern kannst. Es ist weit entfernt von den gut gemachten Kampagnen, die Mortal Kombat 1 und Tekken 8 bieten, aber das Setup ist unbeschwert und deutlich besser als die traurigen Einzelspieler-Modi, auf die das Genre oft besteht.

Letztendlich würde ich sagen, dass Fatal Fury: City of the Wolves ein dediziertes Hardcore-Spiel mit vielen Mechaniken ist, die es wie eine Antwort auf Street Fighter 6 wirken lassen, was ein etwas komischer Gedanke ist, wenn man bedenkt, dass sein Vorgänger vor 25 Jahren eine Art Antwort auf Street Fighter III: Third Strike war. Und vielleicht ist das der richtige Weg, wenn man bedenkt, dass die Kampfgemeinschaft in den letzten Jahren sehr auf dem Kriegspfad war, unzufrieden mit dem, was die Giganten des Genres bieten, denn unter der plastischen Haube, wie oben erwähnt, steckt hier ein gut durchdachter Motor.

Stellen Sie sicher, dass Sie japanische Stimmen wählen; die englischen sind im Allgemeinen nicht sehr gut, vor allem für die weiblichen Charaktere.

Nichtsdestotrotz ist es kein Spiel für diejenigen, die keine Frames zählen wollen, sich nicht an verschiedene Systeme klammern, um zu verstehen, wie sie miteinander interagieren, oder für diejenigen, die ein mächtiges und umfassendes Kampferlebnis suchen. Wenn das auf Sie zutrifft, ist es einfach besser, sich stattdessen für die etablierteren Serien zu entscheiden.