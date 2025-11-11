Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake konzentriert sich auf das Erscheinungsdatum März 2026

HQ

Koei Tecmo hat sich schon seit einiger Zeit auf die Rückkehr von Fatal Frame zu modernen Systemen und einer neuen Grafik-Engine mit Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake vorbereitet, und es sieht so aus, als würden wir sie sehr bald bekommen. Wie wir zu Beginn von PlayStation Japans State of Play, das noch ausgestrahlt wird, herausgefunden haben, erscheint das Horrorspiel am 12. März 2026 für PC, Xbox Series, Nintendo Switch 2 und natürlich PlayStation 5.

Der Regisseur des Franchise und dieser neuen Version, Makoto Shibata, ist in der Sendung aufgetreten, um uns über einige der neuen Funktionen aufzufrischen, die wir in Crimsom Butterfly Remake sehen werden. Eine Version, die, wie der Regisseur sagte, besonderes Augenmerk auf die Verwendung und Präsentation von Licht und Schatten legen wird, etwas, das im Video zu sehen ist, und das sich auch auf die Art und Weise auswirken wird, wie wir die Kamera verwenden, mit der wir den Geistern und Gefahren der Serie begegnen. Diese Kamera fügt auch einige Verbesserungen hinzu, wie z. B. Zoom und Fokus, wie bei modernen Kameras, die sowohl bei der Erkundung der detaillierten Umgebungen als auch im Kampf nützlich sein werden.

Zusätzlich zur Ankündigung des Veröffentlichungsdatums hat Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake den Inhalt der Digital Deluxe Edition enthüllt, die das Basisspiel, den digitalen Soundtrack und das Artbook sowie verschiedene Skins und Accessoires für die Protagonistinnen-Schwestern enthalten wird. Vorbestellungen, die zusätzliche Bonusgegenstände enthalten, sind ebenfalls ab sofort möglich, also schaut euch alles an, was ihr am 12. März in Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake auf der PS Store-Seite und im Trailer unten finden werdet.