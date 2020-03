Fata Deum: Deutsches Studio will Göttersimulationen zurückbringen

Gestern hat uns ein kleines Team aus Deutschland ihre neue Göttersimulation Fata Deum vorgestellt. Das Strategiespiel im Stile von Black & White sucht auf Kickstarter nach finanzieller Unterstützung, um dieses verlorene Genre wiederzubeleben. Die Film- und Medienstiftung Nordrhein-Westfalen hat dem Studiogründer Christoph Schulze mit einer Summe von 125.000 Euro bei der Realisierung eines Prototypen geholfen, die ab Mai für Crowdfunding-Helfer verfügbar werden könnte.

Im Gegensatz zur Vorlage scheint Fata Deum Spielern mehr spielerische Optionen zur Verfügung zu stellen. In der ersten Präsentation sahen wir bereits vier verschiedene Richtungen, in die wir unsere göttliche Kräfte entwickeln können. Beachtet aber bitte, dass das Projekt noch in einer sehr frühen Phase steckt, obwohl die neun Entwickler Branchenerfahrung aus anderen deutschen Studios mitbringen und seit zwei Jahren daran arbeiten. Wenn ihr 42 Bits Entertainment bei der Realisierung ihres Vorhabens helfen möchte, schaut hier vorbei.