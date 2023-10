Fast zwei Millionen Spieler sind in World of Warcraft Classic Hardcore gestorben

HQ

In einem Beitrag auf X hat Blizzard enthüllt, wie viele Charaktere im Hardcore-Modus von World of Warcraft Classic ihr endgültiges Schicksal gefunden haben. Das Spiel, das eine originalgetreue Version ist, bevor alle Erweiterungen auftauchten, bekam am 24. August sogenannte Hardcore Classic-Server mit Permadeath. Wenn dein Charakter also stirbt, bleibt er tot (du hast die Wahl, deinen Charakter auf den regulären Server des Spiels zu verschieben) und das ist eine Entscheidung, die fast zwei Millionen Spieler in nur einem kurzen Monat treffen mussten.

In einem früheren Beitrag teilte Blizzard einige weitere Informationen darüber, auf welchem Level die Spieler im Durchschnitt waren, als sie starben, und was die häufigsten Todesursachen waren. Da die Warrior die meistgespielte Klasse ist, ist es natürlich, dass sie deutlich mehr gestorben ist als die anderen.