Fast X-Regisseur: "Jason Momoas Bösewicht ist ein Perverser"

Jeder, der Fast X gesehen hat, weiß, dass es der Aquaman-Bösewicht Dante ist, der nicht nur die Show stiehlt, sondern auch das Einzige im gesamten Film ist, das einen wirklichen Wert hat. Vor allem, weil er in all seiner konzentrierten Grausamkeit so wahnsinnig seltsam und lustig ist. Jetzt hat Regisseur Louis Leterrier ein wenig darüber gesprochen, wie Momoa dazu kam, den Charakter so darzustellen, wie er es tat, was nicht wirklich im Drehbuch stand.

"Es ist so, als würde man ihn unter Druck setzen und erkennen, dass wir den gleichen Sinn für Humor und die gleiche Sensibilität für Filme und Charaktere haben und dass die größten Bösewichte auch diejenigen sind, die personifizierter und aufregender sind. Die Bedrohung kommt durch Humor, und Humor kommt durch Gefahr, und allein diese Schalter haben uns klar gemacht, dass wir auf einer gemeinsamen Basis stehen. Und dann fingen wir an zu arbeiten, wir fingen an zu proben, wir fingen an, uns neue Dialoge auszudenken und neue Szenen, ehrlich gesagt, ganze Szenen für seine Figur. Aber es ist Jason, mit jemand anderem als Jason hätte ich es nicht geschafft. Wer auch immer Dante ist, ist eine Bizarro-Version von Jason Momoa. Der gewalttätige, wütende, perverse Jason Momoa. Jason fährt Bentleys von 1938 und baut diese Motorräder und hat Seidenschals und all das Zeug. Man muss das nur nehmen und dann ein bisschen pushen, und dann hat man Dante."

Danke, Comicbook.com.