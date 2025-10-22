Fast X - Teil 2 scheint auf dem Weg zu sein, Universal-Manager erklärt: "Wir haben es gelöst"

HQ

In letzter Zeit gab es alle möglichen Geschichten über das Schicksal von Fast & Furious. Nachdem Fast X vor ein paar Jahren erschienen ist und einen gewaltigen Cliffhanger hinterlassen hat, haben wir auf das letzte Kapitel der langjährigen Filmreihe gewartet, etwas, das eine Zeit lang so aussah, als würde es nicht gemacht werden.

Einem Bericht zufolge gab es Streitigkeiten zwischen Vin Diesel und Universal über das Budget und den Umfang dieses endgültigen Films, eine Situation, die nicht so aussah, als würde sie in absehbarer Zeit gelöst werden. Aber offensichtlich war es kein so düsteres Bild, wie der Bericht darstellte, denn ein neuer Social-Media-Beitrag mit Diesel und Universal Chief Marketing Officer Michael Moses spricht die Angelegenheit an, wo sie von letzterem erklärt wird:

"Ich treibe mich mit Dom Toretto dahin, plane alles, wir haben es gelöst."

In dem Video trägt Diesel sogar ein T-Shirt mit der Aufschrift "Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025", was weiter darauf hindeutet, dass die Produktion des Films immer näher rückt.

Freust du dich immer noch auf das letzte Kapitel von Fast & Furious ?