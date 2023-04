Fast X sprengt den Vatikan in neuem Trailer in die Luft

HQ

Was ist ein einfacher Weg, jemanden dazu zu bringen, die Bösewichte in einem Film nicht zu mögen? Lassen Sie sie ein Krankenhaus, einen Spielplatz oder ähnliches in die Luft jagen. Möchten Sie es auf eine andere Ebene bringen? Bringen Sie die Religion ins Spiel.

Das scheint zumindest Universal zu denken, nach dem neuen Fast X-Trailer zu urteilen. Denn die denkwürdigste Szene in diesem Film - zumindest für Italiener und Katholiken - ist, als Jason Momoas Dante den Vatikan im echten Iron Man-Stil in die Luft jagt. Sicher, er sagt, dass die Leute, die ihn damit beauftragt haben, in die Hölle kommen werden, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Mann, der den Abzug drückt, auch die Hitze spüren könnte.

Nicht, dass diese paar Sekunden die einzigen wären, die den Anschein erwecken, als wolle sich die Fast & Furious-Saga mit jeder Iteration selbst übertreffen, da wir mit mehreren intensiven Rennen mit schönen und extravagant getunten Autos auf der ganzen Welt verwöhnt werden, Vin Diesel, der einen Damm hinunterfährt, und ein guter alter Showdown mit den Zuschauern. Unnötig zu sagen: Machen Sie sich bereit für einen höllischen Popcorn-Film im Mai.