Fast X hat 700 Millionen Dollar verdient, aber keinen Gewinn erzielt

HQ

Einige der anhaltenden, massiven Streiks in Hollywood sind sicherlich gerechtfertigt, wenn bekannt wurde, dass Margot Robbie mehr als 50 Millionen Dollar für Barbie verdient hat (während halb Hollywood kaum ein Gehalt zu bekommen scheint), zusätzlich zu der Tatsache, dass wir jetzt berichten können, dass der Vin Diesel-Film Fast X 704 Millionen Dollar im Kino verdient hat. und immer noch keinen Cent Gewinn gemacht.

Das liegt zum einen daran, dass es zu einer der teuersten Produktionen der Filmgeschichte wurde, bevor es fertig war, aber auch daran, dass es sehr teuer in der Vermarktung war. Die Herstellung kostete 344 Millionen US-Dollar, mit massiven Marketinggebühren obendrauf, so dass erwartet wird, dass Universal rund 850 Millionen US-Dollar aufbringen musste, um die Gewinnschwelle zu erreichen. Das bedeutet, dass wir mit 704 Millionen US-Dollar an den weltweiten Kinokassen zu dem Schluss kommen können, dass es finanziell gesehen kein Erfolg war.

Trotz alledem ist Fast X der viertgrößte Film in diesem Jahr, auf den sich Star Vin Diesel in den sozialen Medien konzentriert. Denn am Ende des Tages dreht sich alles um die Familie. Das wissen wir alle.

Hast du Fast X gesehen und dachten Sie nicht, dass die Szene, in der Vin den Damm hinunterrast, die beste Filmsequenz aller Zeiten war?

Danke, Collider.