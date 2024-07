Fast niemand auf Steam hat Concord auf seiner Wunschliste

HQ

Anfang dieser Woche haben wir berichtet, dass Concord am Wochenende eine etwas enttäuschende offene Beta auf Steam hatte, mit nur 2.000 Spielern in der Spitze. Und es ist nicht so, dass die Nachrichten über Sonys Helden-Shooter eine besonders positive Wendung nehmen.

Laut Inside Gaming wird berichtet, dass das Spiel auf der Liste der am meisten gewünschten Spiele von Steam sehr weit unten eingestuft wird. Mit nur 4.126 Wunschlisten hält es einen Platz auf Platz 793 der Steam Wishlist Leaderboard. Zum Vergleich sind hier fünf weitere kommende Spiele und ihre jeweilige Anzahl an Wunschlisten:



Schwarzer Mythos: Wukong - 564.626



S.T.A.L.K.E.R. 2: Das Herz von Tschernobyl - 217,854



Frostpunk 2 - 134.378



Warhammer 40.000: Space Marine 2 - 107.112



Marvel Rivalen - 69.293



Es sollte beachtet werden, dass die Wunschliste kein Indikator dafür ist, wie viele Personen ein Spiel vorbestellt haben, sondern nur, wie viele es "verfolgen". Es ist jedoch ein ziemlich guter Indikator für das Interesse an einem bestimmten Spiel. Vor diesem Hintergrund kann man mit Fug und Recht sagen, dass das Interesse an Concord eher gering ist.