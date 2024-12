Fast jede Quest in Avowed kann auf eine andere Art und Weise gestartet werden

HQ

Obsidians neues RPG Avowed scheint sich eine Scheibe vom Baldur's Gate III-Buch zu nehmen, indem es viele einzigartige Einführungen in Quests ermöglicht. Anstatt nur einem großen Ausrufezeichen auf dem Kopf von jemandem zu folgen, kannst du anscheinend fast jede Quest auf eine einzigartige Weise beginnen.

"Ich denke, fast jede Quest im Spiel hat mehr als eine Möglichkeit, sie zu starten", sagte Berto Ritger, Designer der Umgebungsregion, gegenüber GamesRadar. "Man kann Dinge in der falschen Reihenfolge tun und Gegenstände aufheben und sie Leuten geben, die sie haben wollen, oder einen Charakter töten oder was auch immer, man kann Dinge in der falschen Reihenfolge spielen. Du kannst in einen Dungeon kommen oder umgekehrt, aus einer anderen Richtung, als du es normalerweise tun würdest. Und wir möchten, dass ihr in der Lage seid, das zu tun, je nachdem, wie ihr euch auf natürliche Weise in der Welt weiterentwickelt."

"Wir wollen einfach ständig dieses Gefühl der Erkundung, des Fernwehs und des angenehmen Verirrens fördern", fuhr er fort. Wir müssen sehen, ob das bedeutet, dass es ein paar Möglichkeiten gibt, jede Quest zu starten, wie z.B. ein Buch zu lesen oder mit einem NPC zu sprechen, oder ob wir Videos und Posts über all die seltsamen Methoden sehen werden, wie Leute in den kommenden Monaten Ziele erreicht haben.

Avowed startet am 18. Februar 2025.