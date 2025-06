Nintendos alte, supercharmante F-Zero (Super Nintendo) startete einen Trend, der Wipeout, Extreme G, Rollcage und alles dazwischen hervorbrachte, was letztendlich auch zu verschiedenen kleinen charmanten Strickketten führte, von denen die von German Shin'en signierte Fast-Serie eine davon ist. Fast Fusion ist ein exklusiver Launch-Titel für Nintendo Switch 2 und die Fortsetzung der sehr beliebten Fast Racing Neo (Wii U) und Fast RMX (Switch). Es ist ein unkompliziertes, einfaches, unkompliziertes Hover-Racing à la Wipeout, ohne Power-Ups oder Waffen, aber mit einem leicht verständlichen Nitro-System, bei dem du Boosts in einer kleinen Anzeige sammelst, indem du spezielle Münzen aufsammelst, und dann einen Geschwindigkeitsschub mit R1 aktivierst.

Unnötig zu erwähnen, dass Fast Fusion ohne Wipeout nie existiert hätte. Es ist klar, dass die deutschen Entwickler mehr Wipeout 2097 gespielt haben, als man als gesund bezeichnen sollte, indem sie Teile des Designs, der Spielmechanik, der grafischen Effekte und alles dazwischen ausgeliehen haben - um letztendlich ein Erlebnis zu bieten, das sich wirklich nicht sehr originell anfühlt, aber schnell und herausfordernd.

Es wurde als der Launch-Titel beschrieben, der am besten beweist, wozu Switch 2 in Bezug auf die Leistung in der Lage ist. Wie eine PS4... Mit anderen Worten,.

Das Steuern von Hovercrafts ist in Fast Fusion ein Kinderspiel, du musst in diesem Spiel nie in die Luft driften oder die Bremsen benutzen, was sowohl in Wipeout als auch in F-Zero ein Muss ist. Was hier zählt, ist Vollgas - eben. Beschleunigen Sie, drehen Sie rechtzeitig und versuchen Sie, Ihre Gegner aus dem Weg zu schieben, wenn sie nicht ohne Kontakt überholt werden können. Die einzige wirkliche Neuerung hier ist, dass die Strecken mit beleuchteten Neonpfeilen in Rot/Blau geschmückt sind, und um den Geschwindigkeitsschub zu nutzen, den sie bieten, müssen Sie sicherstellen, dass Sie Ihr Hovercraft auf die richtige "Farbe" einstellen, um sie zu nutzen. Die X-Taste ändert die Farbe des Hovercrafts und gegen Ende des Grand-Prix-Modus muss der Spieler dies sehr gut lernen, um mithalten und in einem relativ wilden Tempo zwischen Rot, Blau, Rot, Rot, Blau, Rot hin- und Herspringen zu können. Das erinnert mich am meisten an den alten Top-Down-Klassiker Ikaruga von Treasure und ist somit eine schöne Ergänzung.

Das Rennspiel hat sich viel von Wipeout 2097 abgeschaut, was natürlich die beste Inspirationsquelle ist, die in diesem mittlerweile toten Subgenre zu finden ist.

Werbung:

Der Rest ist sehr typisch für das Genre. Fliegen Sie schnell, drücken Sie eine Sprungtaste, wenn es große Löcher in den futuristischen Straßen gibt, auf denen die Rennen stattfinden, und nutzen Sie die Nitro-Boost-Funktion zur richtigen Zeit. Die Spielsteuerung ist gut, der Gleiter fühlt sich genau richtig stark an und das Geschwindigkeitsgefühl ist fantastisch, vor allem wenn man ein wenig ins Spiel kommt, wenn man die schnellste Rennklasse freischaltet, die sich auf das Piranha-Segment in Wipeout 2097 reimt. Die Grafik fließt gut und für ein tragbares Nintendo-Spiel ist es auch ziemlich ordentlich. Sicher, Fast Fusion haut mich kaum um, da es im Großen und Ganzen wie ein ziemlich frühes PS4-Spiel aussieht, aber dennoch ist es technisch deutlich attraktiver als Fast RMX für die Switch.

Die Musik ist großartig und die Ladezeiten sind extrem kurz. Die Bildschirmaktualisierung ist auch sehr schön.

Auf der Minusseite steht die Tatsache, dass es keinen onlinebasierten Multiplayer gibt, was sich im Jahr 2025 fast schon absurd anfühlt. Ich finde auch, dass es hier viel zu wenig Tracks gibt und es nervt, dass 99% des Spiels gesperrt sind, wenn man es zum ersten Mal startet. Obendrein ist die Gummiband-KI der Gegner etwas zu nervig und die Tatsache, dass ihr 'Gewicht' immer mein Gewicht übertrumpft und sie mich somit unabhängig von der Situation wegschieben können, während ich sie nur sehr selten wegschieben kann, ist auch einfach nur frustrierend.

Fast Fusion kostet 13,49 £ für Switch 2 und für diesen minimalen Geldbetrag bietet German Shin'en Multimedia einen sichtlich unterhaltsamen Wipeout-Klon an, der auch einen sehr ausgeklügelten Split-Screen-Modus für bis zu vier Spieler vor Ort enthält. Wenn du, wie ich, immer Wipeout und F-Zero vermisst, hast du Recht, dein Geld dafür auszugeben.

Werbung: