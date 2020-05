Fast & Furious heizt euren Racing-Sommer auf

Vor zwei Wochen haben wir erfahren, dass Fast & Furious Crossroads nicht mehr (wie zuvor geplant) im Mai 2020 erscheinen wird, heute gab es den neuen Termin. Publisher Bandai Namco und Entwickler Slightly Mad Studios datieren ihren neuen Racer auf den 7. August. Als Entschädigung für die zusätzliche Wartezeit gab es einen Gameplay-"Showcase" aus der Einzelspielerkampagne. Mit dabei sind Schauspieler Vin Diesel, Michelle Rodriguez und Tyrese Gibson, die das machen, was sie nun mal am besten können. Zum "neuartigen" Multiplayer-Modus möchte uns der Entwickler in den kommenden Wochen mehr verraten, also ist das folgende Video bislang alles, was wir haben:

You're watching Werben