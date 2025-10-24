HQ

Die letzten Fast & Furious-Filme waren eine Menge Unsinn, und die Spiele sind nicht wirklich besser, wobei Fast & Furious Crossroads (Slightly Mad Studios, 2020) ein gutes Beispiel ist. Dies schien Cradle Games jedoch nicht davon abzuhalten, einen verwandten Arcade-Spaß von vor einigen Jahren auf Heimkonsolen zu bringen.

Fast & Furious: Arcade Edition überspringt die Charaktere aus dem Film und konzentriert sich ausschließlich auf Autorennen. Es gibt keine zusammenhängende Handlung und das Spiel als Ganzes besteht aus einzelnen Missionen, die den Ereignissen des Films folgen, vom Fangen eines Safes bis zur Explosion einer Rakete. Was auch immer die Mission ist, das Spiel verwandelt sie in ein Rennen durch ein Feld voller Gefahren, das vor Ablauf der vorgegebenen Zeit abgeschlossen werden muss.

In einer amüsanten widersprüchlichen Wendung wird die Mission immer in einer Gruppe durchgeführt, aber trotz der Rufe von Freunden, die vor den Gefahren warnen, werden diese anderen Mitglieder der Gruppe versuchen, dich von der Spur abzubringen und dich daran zu hindern, auf der Reise voranzukommen. Wenn ein Spieler nicht als Erster vor den anderen Mitgliedern seiner Gruppe fertig ist, ist das Spiel vorbei, auch wenn noch Zeit auf der Uhr steht. Das macht aber auch nichts, denn das Spiel geht trotzdem weiter auf die nächste Stufe. Wenn sich der Spieler für ein Einzelspieler- oder ein Splitscreen-Duell entscheidet, die in Bezug auf das Gameplay identisch sind, bietet das Spiel die gleichen sechs Strecken nacheinander an, ohne die Möglichkeit, das Spiel zu unterbrechen und zum Menü zurückzukehren, auch wenn die Einstellungen geändert werden müssen. Um dies zu tun, fiel mir kein anderer Weg ein, als zum Desktop zurückzukehren, das Spiel zu schließen und neu zu starten.

Fast & Furious: Arcade Edition wird hinter dem Auto gefilmt und bietet einen weiten Blick auf die befahrene Strecke. Das kommt ihm sehr gelegen, da die Autos lächerlich schnell sind (das Werbevideo des Spiels zeigt eine starke Verlangsamung). Die meisten Hindernisse und Feinheiten der Strecken sind erst nach mehreren Spielrunden unvergesslich, wenn sich Ihre Augen an die unnatürlichen Rennen gewöhnen. Es ist, als würde man Fast & Furious im Schnelldurchlauf in seinen heißen Rädern schauen.

Die Entwickler müssen gedacht haben, dass eine ausreichend hohe Geschwindigkeit nicht viel Kontrolle über das Auto erfordert, denn die Manövrierfähigkeit des Spiels ist mehr als schrecklich. Das Auto wird über die Servolenkung, den Gashebel, die Bremse und den Turbo gesteuert. Eine der Tasten auf dem Controller dient zum Ändern der Musik. Die Seitensteuerung des Autos ist so feinfühlig, dass selbst die kleinste Berührung das Auto sofort in die nächste Mauer knallt, selbst auf gerader Straße. Um die Bremsen müssen Sie sich keine Sorgen machen, da Sie fast ohne Abbremsung vorwärts fahren, selbst wenn Sie sich auf Betonpollern seitwärts drehen oder gegen eine Wand fahren. Das Spiel lässt sogar Autos durch die Luft krabbeln, bis man etwas Konkretes unter den Reifen erreicht, wenn zum Beispiel ein Sprung von einem Berg auf eine Brücke zu kurz gekommen ist.

Du kannst auch in deinem Auto ein paar Tricks machen. Ein doppeltes Tippen auf den Gashebel lässt das Auto kurzzeitig wackeln und scheint den Rausch mit dem gleichen buchstäblichen "Wrum-Wrum"-Geräusch zu verstärken, unabhängig vom ausgewählten Auto. Auf das gleiche Kommando hin macht das Auto vertikale Rollen in der Luft, nicht einmal um seine Mitte, was eine ohnehin schon lächerliche Funktion noch alberner aussehen lässt. Erschwerend kommt hinzu, dass die Funktion anscheinend keinen Zweck erfüllt, der über die optische Attraktivität hinausgeht. Ein separater Turbo-Befehl dient als zusätzlicher Boost für längere Bögen. Diese Funktion musste zum Teil durch Glück erlernt werden, da die Einstellungen nur anwiesen, dass man "einen Knopf drücken" musste, um sie zu aktivieren. So wurde der Button in den Menüs nicht explizit erwähnt, sondern in der Hitze des Spiels enthüllt. Für das Spiel hat die Funktion jedoch wenig Relevanz, denn statt des typischen Gummiband-Effekts reagieren die sogenannten Gegner in Fast & Furious: Arcade Edition genau auf die Geschwindigkeit des Spielers, als wären sie an die Karosserie eines Autos geklebt. Als Erster ins Ziel zu kommen, scheint mehr dem Flair der KI als den eigenen Fahrkünsten ausgeliefert zu sein.

Die Fahrstrecken sind herrlich abwechslungsreich und detailliert. Zahlreiche Gefahren, dynamische Fallen, Abkürzungen und geheime Routen verleihen dem Spiel ein überlebensgroßes Gefühl, das an das hervorragende Split/Second: Velocity (Black Rock Studio, 2010) erinnert. Aber wo Split/Second: Velocity ein hochwertiges und beeindruckendes Spiel war, ist Fast & Furious: Arcade Edition es nicht. Die Grafik des Spiels sieht Jahrzehnte zu alt aus. Die Modelle und Umgebungen sind einigermaßen klar, aber die Texturen sind recht einfach und es werden keine modernen Effekte oder Beleuchtung verwendet. Das schnelle Tempo trägt viel dazu bei, technische Schwächen zu verzeihen, aber ja, dieses Durcheinander erinnert eher an Slot-Spiele der frühen 2000er Jahre als an die Konsolenqualität von 2025. Zumindest läuft das Spiel auf der Xbox Series X in einem rasanten Tempo, selbst im Splitscreen-Multiplayer, und es dauert nicht lange, bis es geladen ist.

Die Soundeffekte des Spiels sind wenig überraschend generisch und langweilig. Egal, mit welchem Auto du spielst, du wirst sehr ähnliche, wenn nicht sogar die gleichen Motor- und Turboknurren hören. Bei Kollisionen gibt es metallisches Klirren und Rasseln, aber die Variation ist minimal. Die Atmosphäre wird durch die flotten Elektrobeats erzeugt, einen für jedes Level. Auch wenn man mitten in einer Fahrt zwischen den sechs Songs wechseln kann, vertraut wird die Musik schnell.

Obwohl man von einem Slot-Spiel kein sehr tiefgründiges Spielerlebnis erwarten kann und das Fast & Furious-Thema eine gewisse Vorfreude erzeugt, war ich auf dieses Ergebnis noch nicht ganz vorbereitet. Es war nicht genug, dass Fast & Furious: Arcade Edition mechanisch ein übertriebenes Gähnen ist, aber wenn das Spiel spielerisch und erzählerisch nicht wirklich eine Logik hat, geschweige denn viel Sinn, weiß ich nicht, was sich die Schöpfer dabei gedacht haben. Sicher, das Spiel bietet ein paar Lacher, vor allem wenn man mit einem Freund spielt, aber wenn der Inhalt in weniger als 20 Minuten gespielt wird, scheint der relativ günstige Preis von rund 25€ nicht fair zu sein.