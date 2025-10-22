Fast & Furious 11 ist laut Vin Diesel wieder auf Kurs

Es war ein langer und beschwerlicher Weg für das, was das letzte Kapitel - Vorhang auf - für die autoliebende "Familie" sein sollte. Nach Monaten voller Produktionsschwierigkeiten, kreativer Differenzen und Budgetkürzungen ist das beliebte Auto-Franchise laut Vin Diesel selbst wieder auf Kurs. Die Ankündigung kam als überraschender Post auf Instagram, in dem der Star ein Bild von sich teilte, auf dem er neben Michael Moss, dem Kreativchef von Universal, läuft. Sie trug ein Sweatshirt mit dem Text "Fast X Part 2 Los Angeles Production 2025".

Das erweckt den Eindruck, als hätten es die beiden geschafft, die Dinge zwischen sich auszubügeln, und als ob die Fans endlich ihren elften und letzten Film mit Domingo & Friends haben werden. Dieses Mal werden die Dinge, zumindest nach einigen von Diesels eigenen Worten, grundlegender und bodenständiger sein. Mit dem Plan, den Film zurück zu seinen Wurzeln zu bringen - den Straßen von Los Angeles. Keine Bungee-Jumping-Autos, keine Reisen ins All. Eben die gute alte "Pedal to the Metal"-Aktion.

Obwohl die Probleme scheinbar gelöst sind, gibt es immer noch das Problem, die Dinge tatsächlich auszuführen und auf Kurs zu halten. Etwas, mit dem die Franchise einige ernsthafte Probleme hatte. Vor allem mit dem Fast X-Film, der das Budget weit überschritten hat und einige ernsthafte Diskussionen ausgelöst hat.

Freuen Sie sich schon auf den letzten Teil?