Fast die Hälfte der japanischen Switch-Nutzer ist weiblich

Es ist keine Überraschung, dass das Switch in Japan sehr beliebt ist, und bei rund 36 Millionen verkauften Einheiten bedeutet das, dass durchschnittlich jeder dritte Japaner ein Gerät besitzt. Was ist also die geheime Zutat?

Eine große Umfrage aus dem Land, die auf Daten von 300.000 Nutzern basiert und von Toyo Keizai (danke Resetera) veröffentlicht wurde, zeigt, dass zumindest ein Teil des Erfolgs darauf zurückzuführen ist, dass Nintendo es geschafft hat, weibliche Gamer für sich zu gewinnen. Fast die Hälfte des Publikums von Switch ist weiblich, verglichen mit nur 20 % bei PlayStation und 15 % bei PC. Die Erklärungen, die dafür gegeben werden, sind:

"Gründe dafür sind die Fülle an zugänglichen Inhalten, die keine hochrangigen Spielkenntnisse erfordern, die Verfügbarkeit beliebter IPs, die exklusiv für Nintendo Switch erhältlich sind, und der im Vergleich zu anderen Konsolen relativ erschwingliche Preis. Das System erfüllt auch die Bedürfnisse von Menschen, die mit ihren Familien spielen möchten, was es sehr attraktiv macht."

Unterm Strich sieht es für Nintendo sehr vielversprechend aus, da die Switch 2 zu vielem davon passen. Ein Gerät zu bauen, das auch die andere Hälfte der Bevölkerung anspricht, kann natürlich sehr profitabel sein.