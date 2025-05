Fast and Furious bekommt ein sexy amerikanisches Teenie-Makeover in Prime Video's Motörheads

Prime Video hat gerade den ersten Blick auf eine brandneue Serie geworfen, die im Mai dieses Jahres debütieren wird. Diese Serie, die als Motorheads bekannt ist, ist im Grunde das, was Sie bekommen würden, wenn Sie Fast and Furious und Riverdale kreuzen, da sich alles um sexy amerikanische Teenager dreht, die im Mittleren Westen Straßenrennwagen fahren.

Die vollständige Zusammenfassung der Show zeichnet ein Bild, das hektische und hochoktanige Rennen, aber auch jede Menge heiße Romantik und flirtendes Verhalten umfasst, die sich alle um eine Ansammlung von Highschool-Schülern drehen.

"Bei Motorheads geht es um die erste Liebe, den ersten Liebeskummer und das Drehen des Schlüssels im ersten Auto. Die Serie spielt in einer einst blühenden Stadt im Rostgürtel, die nun auf der Suche nach einem Hoffnungsschimmer ist, und ist eine adrenalingeladene Geschichte über eine Gruppe von Außenseitern, die über die gemeinsame Liebe zu Straßenrennen eine ungewöhnliche Freundschaft schließen, während sie sich in der Hierarchie und den Regeln der High School zurechtfinden."

Wenn Motorheads am 20. Mai am Prime Video debütiert, besteht es aus einer Serie von 10 Episoden, die alle an Tag und Datum verfügbar sein werden. Schauen Sie sich den Trailer unten an.