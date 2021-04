Fast acht Jahre nach Release war GTA V im März das meistgesehene Spiel auf Twitch

You're watching Werben

Die folgende Meldung ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, dass bald acht Jahre seit der Veröffentlichung von Grand Theft Auto V vergangen sind: Mit sage und schreibe 181 Millionen Stunden war GTA V das meistgesehene Spiel auf Twitch im Monat März. Der zweitplatzierte League of Legends kam im Vergleich auf 143 Millionen Stunden.

Die absurd hohen Zahlen dürften wohl nicht zuletzt damit zusammenhängen, dass aktuell diverse Top-Streamer auf Rollenspiel-Servern einem bestimmten Job in der GTA-Welt nachgehen und ihre Erlebnisse auf Twitch präsentieren. So oder so: Chapeau!

You're watching Werben

Mit Dank an Stream Elements und PCGamesN!