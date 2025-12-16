Fast 90 Epstein-verbundene Flüge haben Anschluss an britische Flughäfen | Bericht

HQ

Fast 90 Flüge, die den verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein anschlossen, kamen über fast drei Jahrzehnte an britischen Flughäfen an oder gingen davon, einige beförderten britische Frauen, die später behaupteten, sie seien gehandelt und missbraucht worden, so eine BBC-Untersuchung.

Eine Analyse neu veröffentlichter Flugprotokolle und Gerichtsunterlagen ergab 87 Reisen, die mit Epstein verbunden waren und zwischen den frühen 1990er Jahren und 2018 das Vereinigte Königreich betrafen, von denen viele zuvor nicht öffentlich identifiziert worden waren. Die Unterlagen gehörten zu Tausenden von Dokumenten, die Epsteins Nachlass im vergangenen Jahr veröffentlicht hat.

Die BBC identifizierte drei britische Frauen, die in Epsteins Flugaufzeichnungen und anderen Dokumenten erscheinen und behaupten, sie seien von dem in Ungnade gefallenen Finanzier gehandelt worden. Passagierlisten listeten häufig nicht identifizierte "Frauen" auf, und mindestens 15 der mit Großbritannien verbundenen Flüge fanden nach Epsteins Verurteilung 2008 in den Vereinigten Staaten wegen sexuellen Umarmung bei einem Minderjährigen statt.

Im Vereinigten Königreich hatte es nie eine umfassende Untersuchung gegeben

US-Anwälte, die Hunderte von Epstein-Opfern vertreten, bezeichneten die Ergebnisse als "schockierend" und sagten, es habe im Vereinigten Königreich trotz seiner wiederholten Besuche und Flüge über britische Flughäfen nie eine umfassende Untersuchung von Epsteins Aktivitäten gegeben.

Zeugenaussagen eines britischen Opfers spielten eine Rolle bei der Verurteilung von Epsteins langjähriger Vertrauten Ghislaine Maxwell im Jahr 2021 wegen Kindersexhandels in den USA. Die Frau wurde jedoch laut ihrem Anwalt Brad Edwards nie von der britischen Polizei kontaktiert.

Die Metropolitan Police erklärte, sie habe keine neuen Beweise erhalten, die eine Wiederaufnahme einer Untersuchung rechtfertigen würden, fügte aber hinzu, sie werde alle relevanten Informationen prüfen, die aus laufenden Offenlegungen in den Vereinigten Staaten hervorgehen.

Die Ergebnisse erfolgen, während US-Behörden sich darauf vorbereiten, Hunderttausende weiterer Dokumente zu Epstein freizugeben, nachdem im vergangenen Monat ein Gesetz zur vollständigen Offenlegung verabschiedet wurde. Das US-Justizministerium hat bis zum 19. Dezember Zeit, sich daran zu halten.