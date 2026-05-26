Fast 90 Drohnen stürzen nach einem Missgeschick einer Lichtshow in den Hafen von Sydney

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Eine Lichtshow im Darling Harbour in Sydney lief gestern Abend nicht ganz nach Plan, als fast 90 Drohnen vom Himmel ins Wasser des Hafens fielen und dicht an Menschenmengen herumplätschten. Ein Fehler wird als Ursache für den Fehler angesehen, was das Publikum verwirrte.

Vivid Sydney, die Organisatoren des dreiwöchigen australischen Winterfestivals, das die Lichtshow veranstaltete, hat laut BBC bevorstehende Shows wegen "unvorhergesehener technischer Probleme" abgesagt. Skymagic, das britische Unternehmen, das für die Drohnen zuständig ist, konnte noch etwas mehr Details zur Ursache des Missgeschicks hinzufügen. Es heißt, dass eine Änderung der Funkfrequenz den Fehler verursacht hat, aber keine Drohne außerhalb der Sicherheitsgrenzen gefallen ist.

"Während der Vorstellung am Abend des 25. Mai hatte Skymagic ein technisches Problem, das dazu führte, dass 89 Drohnen im Wasser rund um Cockle Bay landeten", sagte ein Sprecher von Skymagic. Im Rahmen der Show wurden 1000 Drohnen eingesetzt, aber selbst als nur ein Bruchteil davon fiel, war das Publikum im Hafen von Sydney verwirrt und besorgt.

Skymagic und Regierungsbehörden werden untersuchen, was passiert ist, und eine vollständige Bewertung durchführen, bevor in naher Zukunft weitere Shows stattfinden können.