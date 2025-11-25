Fast 50 Jahre im All nähert sich Voyager 1 einem historischen Meilenstein: Ein Lichttag von der Erde entfernt

HQ

Das NASA-Raumschiff Voyager 1 nähert sich einem historischen Meilenstein: Es wird das erste von Menschen geschaffene Objekt, das eine Entfernung von einem Lichttag von der Erde erreicht. Derzeit etwa 25,3 Milliarden Kilometer (15,7 Milliarden Meilen) von unserem Planeten entfernt, wird Voyager 1 bis 2026 25,9 Milliarden Kilometer (16,1 Milliarden Meilen) entfernt sein, was bedeutet, dass ein Signal 24 Stunden zwischen Erde und Sonde benötigen wird.

Voyager 1 wurde 1977 zusammen mit seinem Zwilling Voyager 2 gestartet und wurde 2012 das erste Raumfahrzeug, das den interstellaren Raum betrat, und bleibt das am weitesten von Menschen geschaffene Objekt von der Erde entfernt. Ab dem Moment, in dem Voyager 1 diesen Meilenstein erreicht, benötigen die an das Raumfahrzeug gesendeten Befehle einen ganzen Tag und einen weiteren Tag, bis die Bestätigung zurückkehrt.

Voyager 1 und Voyager 2

Die Reise von Voyager 1 hat bereits ikonische Entdeckungen hervorgebracht, darunter Vorbeiflüge von Jupiter und Saturn sowie das berühmte "blassblaue Punkt"-Bild der Erde, vorgeschlagen vom Astrophysiker Carl Sagan. Sein Zwilling, Voyager 2, überquerte 2018 den äußeren Rand des Sonnensystems und bleibt das zweitweiteste von Menschen geschaffene Objekt.

Obwohl sie etwa 3 Millionen Mal weniger Speicher haben als ein modernes Smartphone, funktionieren die Voyagers weiterhin und sind damit die am längsten laufenden Missionen in der Geschichte der NASA. Die nukleare Energiequelle von Voyager 1 wird es voraussichtlich mindestens noch ein weiteres Jahr in Betrieb halten.