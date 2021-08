Fast 5 Millionen Seefahrer sangen im Juni 2021 Seemannslieder in Sea of Thieves

HQ

Im Juni wurde Sea of Thieves vom an Skorbut erkrankten, aber trotzdem sehr liebenswerten Piraten Jack Sparrow und anderen Gestalten aus Fluch der Karibik besucht. Rare hat eigenen Aussagen zufolge zwei Jahre lang am Update "A Pirate's Life" gearbeitet und konnte damit jede Menge Spieler anziehen. Heute enthüllen die Entwickler in einem Artikel, dass Sea of Thieves vor ein paar Wochen einen neuen Spielerrekord aufstellen konnte. Mehr als 4,8 Millionen Piraten haben das Spiel im vorletzten Monat gespielt, als das große Content-Update ausgeliefert wurde.

Das ist natürlich ein Grund zum Feiern und genau deshalb plant das britische Team, euch am kommenden Wochenende mit doppelter Menge Gold und Ruhm zu belohnen. Vom 20. bis zum 23. August erhaltet ihr demnach doppelt so viel Spielfortschritt, um saisonale Belohnungen freizuschalten. Wenn ihr eure Ränge aufbessern wollt, ist das eine geeignete Gelegenheit.