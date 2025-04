Fast 3 Millionen Rematch Spiele wurden während der letzten Beta gespielt

HQ

Kürzlich veranstaltete Entwickler Sloclap ein Beta-Wochenende für sein Multiplayer-Fußballprojekt Rematch, das wir im Vorfeld erleben durften, um einige positive Eindrücke zu teilen. Aber jetzt, da die öffentliche Beta vorbei ist, hat der Entwickler auch eine Reihe von Statistiken über die Tendenzen der Spieler und die Anzahl der abgeschlossenen Spiele und so weiter geteilt.

In einer praktischen neuen Infografik erfahren wir, dass während der Beta über 2,8 Millionen Spiele gespielt wurden und dass in diesen Spielen über 13 Millionen Tore erzielt, 7,9 Millionen Vorlagen erzielt, fast 75 Millionen Pässe gespielt und 16,2 Millionen Torhüterparaden erzielt wurden, was eine besonders interessante Statistik ist, da 45,9 Millionen Schüsse auf das Tor abgegeben wurden.

Ansonsten wird gesagt, dass das durchschnittliche Spiel 7 Minuten und 42 Sekunden dauerte und dass die Verlängerung in der Regel weitere 3 Minuten und 29 Sekunden hinzufügte. Dies entsprach rund 350 Jahren Spielzeit, die von den 880.000 Menschen, die das Spiel ausprobiert haben, absolviert wurden.

Sie können die vollständige Infografik unten sehen und auch ein Auge auf Rematch haben, bevor es am 19. Juni veröffentlicht wird.