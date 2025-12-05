Fast 25 Jahre später erscheint endlich eine übersetzte Version von Segagaga

HQ

Kennst du Segagaga? Wir gehen davon aus, dass nur sehr wenige von euch diese Frage mit Ja beantworten werden, aber andererseits ist es ein sehr obskures Dreamcast-Spiel – eines, das kurz nach der Einstellung der Konsole im Jahr 2001 und nur in Japan veröffentlicht wurde.

Segagaga bekam allerdings etwas Aufmerksamkeit, hauptsächlich wegen seiner seltsamen Prämisse. Es ist ein super satirisches Strategiespiel, bei dem du die Aufgabe hast, Sega vor dem Untergang zu retten (eine gesunde Portion Selbstkritik und Selbstironie), indem du Entwickler rekrutierst, beliebte Spiele machst und ihren Konkurrenten Dogma besiegst... eine Parodie auf Sony.

Dank seines Meta-Ansatzes, seines eleganten Designs und viel Sega-Fanservice wurde es dennoch zu einem Kultklassiker, aber nur wenige haben es gespielt, da es nie übersetzt wurde. Ein Sega-Enthusiast beabsichtigt jedoch, dies zu ändern, und es wurde nun per Dreamcast-Talk angekündigt, dass bald eine Fan-Übersetzung fertig sein wird, die es endlich ermöglichen wird, Sega auch für diejenigen zu retten, die sich durch das Japanstudium geschummelt haben (wir hoffen natürlich, dass Sega dies zur Kenntnis nimmt und das Spiel schließlich offiziell veröffentlicht).

Wenn du findest, dass das Spiel seltsam klingt, hast du absolut recht. Andererseits war das auch die Größe von Sega, und wenn Sie Ihr Gedächtnis auffrischen oder in etwas mehr als zwei Minuten eine charmante Geschichtsstunde bekommen möchten, finden Sie unten den 25 Jahre alten Trailer zum Spiel.

Bist du bereit, Sega in Segagaga vor sich selbst zu retten?