Fast 20.000 Unterschriften, um Donald Trump und das Weiße Haus daran zu hindern, KI-Anime-Material in sozialen Medien zu verwenden.

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Anime-Fans haben genug davon, dass Donald Trump und das Weiße Haus Bilder des US-Präsidenten posten, der als beliebte Figuren aus Anime und Manga sowie Videospiele verkleidet oder verwandelt ist. Ein KI-generiertes Bild, das Trump als Naruto zeigt, war der letzte Tropfen, und eine Online-Petition in Japan, die den US-Präsidenten auffordert, keine Anime-Aufnahmen mehr für seine Propaganda zu verwenden, hat Change.org über 19.000 Unterschriften erreicht.

Die Online-Petition wurde ursprünglich im vergangenen März gestartet, als das Weiße Haus ein Bild veröffentlichte, das Aufnahmen von Militärschlägen über den Iran zeigte, gemischt mit Aufnahmen von Yu-Gi-Oh! Anime-Serie. Trumps Propagandateam verwendete auch Aufnahmen von Wii Sports, gemischt mit Bildern von "Operation Epic Fury" im Iran.

"Seit vielen Jahren inspirieren diese Werke ein Publikum auf der ganzen Welt, indem sie Werte wie Mut, Freundschaft und Ausdauer vermitteln. Aus diesem Grund sind viele Fans besorgt, wenn Bilder aus diesen Werken in politischen oder militärischen Kontexten verwendet zu werden scheinen, die von den Absichten der ursprünglichen Schöpfer oder Rechteinhaber abweichen können", heißt es in der Petition, die ebenfalls behauptet, die Bedenken seien nicht auf Japan beschränkt, sondern auch internationale Gemeinschaften haben gegen die Neukontextualisierung dieser Werke protestiert.

Die ursprüngliche Petition wurde im März beim japanischen Außenministerium eingereicht, das eine Anfrage an die US-Botschaft in Japan bezüglich der unbefugten Nutzung von Yu-Gi-Oh! und Nintendo-Spiele auf dem offiziellen White House X-Konto. Die Petition wurde am Dienstag, den 9. Juni, neu gestartet, nachdem ein neues Video auf Truth Social Trump als Naruto darstellt, in der Hoffnung, unseren Protest dringend den Rechtinhabern zu übermitteln.

"Am 9. Juni 2026 wurde ein Naruto-ähnliches Video in den offiziellen sozialen Medien von Präsident Trump veröffentlicht. Deshalb öffnen wir diese Petition als dringende Anstrengung, um unseren Protest und unsere Besorgnis zu dieser Angelegenheit den Rechteinhabern mitzuteilen und solidarisch bei der japanischen Regierung Lobbyarbeit zu leisten", heißt es in der Petition.

"Wir hoffen aufrichtig, dass der Respekt für die Werke und ihre Schöpfer sowie der Stolz auf die japanische Manga-Kultur weltweit weiterhin geschätzt werden."