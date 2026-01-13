Fast 10 Tonnen Kokain wurden auf einem Schiff vor den Kanarischen Inseln in Salz vergraben gefunden

HQ

Die spanische Polizei hat fast 10 Tonnen Kokain beschlagnahmt, das in einer Salzladung auf einem Handelsschiff versteckt war, das vor den Kanarischen Inseln abgefangen wurde und damit die größte Kokainbeutung auf See darstellt, die jemals von den Behörden des Landes geborgen wurde.

Das Schiff, das Brasilien verlassen hatte, wurde im Rahmen einer Ermittlung gegen ein multinationales kriminelles Netzwerk identifiziert, das verdächtigt wird, große Mengen Kokain von Südamerika nach Europa zu transportieren. Offiziere der spanischen Elite-Spezialeinheit bestiegen das Schiff etwa 330 Meilen von den Kanarischen Inseln entfernt und entdeckten fast 300 fest gewickelte Ballen, die tief in der Salzladung versteckt waren.

Shutterstock

Während der Operation wurden dreizehn Personen festgenommen, und das treibstoffleere Schiff wurde später in den Hafen von Santa Cruz de Tenerife geschleppt. Ein von der Polizei veröffentlichtes Video zeigt Beamte, wie sie mit Schaufeln durch Salzberge graben, um die Drogenpakete zu bergen.

Die Operation, genannt "White Tide", wurde mit Unterstützung der brasilianischen Bundespolizei, der US-Drogenbekämpfungsbehörde, der britischen National Crime Agency sowie französischer und portugiesischer Behörden durchgeführt und unterstrich das Ausmaß der internationalen Zusammenarbeit hinter der Büste.

Die Polizei teilte mit, dass die Beschlagnahmung, die insgesamt 9.994 Kilogramm Kokain umfasste und darunter eine Schusswaffe zur Bewachung der Lieferung beinhaltete, einen erheblichen Schlag für globale maritime Drogenhandelsnetzwerke versetzte und Spaniens bisherigen Seerekord übertraf, der vor mehr als zwei Jahrzehnten aufgestellt wurde.