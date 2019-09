Fashionvein: Launch-Trailer feiert Release des modischen Anime-Souls

Fast ein Jahr nach dem geplanten Release erscheint am heutigen Tage das schnittige Anime-Soulslike Code Vein auf PS4, Xbox One und PC. Unser finnischer Kollege Markus hat in seiner recht nüchternen Kritik ein paar Eindrücke wiedergegeben, mit dem Spiel scheint er trotz kleinerer Macken aber recht zufrieden zu sein.

Seitdem die beliebte Remnant-Demo auf allen Plattformen verfügbar ist, hat sich auf Reddit ein interessanter kleiner Thread aufgetan, der ein Fest für Anime-Fans sein dürfte. Unter dem sehr treffenden Namen Fashionvein posten Spieler in dem Forum seit zwei Wochen die Designs ihre kreativen Spielfiguren. Die Charaktererstellung von Code Vein kann sich aufgrund etlicher Anpassungsoptionen nämlich durchaus sehen lassen und ermöglicht ziemlich genaue Nachbildungen vieler ikonischer Figuren aus der Anime- und Manga-Kultur. Auch aus Games sehen wir ein paar alte Bekannte, manchmal ist jedoch ein bisschen Fantasie notwendig...