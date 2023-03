HQ

Das finnische Studio Mopeful Games hat eine der Überraschungen des Jahres veröffentlicht. Nicht das schlechteste oder beste von 2023, aber zweifellos eine Überraschung. Fashion Police Squad ist ein FPS-Spiel mit einem 2,5D-Stil, inspiriert vom ursprünglichen Doom und Gameplay, inspiriert von Doom (2016). Wo sie sich jedoch von diesen Spielen distanziert hat, ist die Gewalt.

Die Entwickler scheuen sich nicht, woher ihre Inspiration kommt.

Dies führt zu einer neuen Erfahrung, da Sie niemanden im Spiel töten. Stattdessen werden Sie viele Leute finden, die Modeverbrechen begehen und sie so verkleiden, dass sie besonders schick aussehen. Dafür danken sie Ihnen im Nachhinein herzlich. Da alle Feinde unterschiedliche Outfits tragen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Art von Waffe verwenden, damit sie gut aussehen. Dies macht alle Kämpfe wie ein Puzzle, da Sie ständig den Überblick behalten müssen, welche Waffe Sie verwenden sollen. Es erinnert an Spiele wie Doom Eternal, wo jeder Gegner eine Waffe oder Fähigkeit hat, die gegen ihn besonders effektiv ist.

Jeder Feind muss auf besondere Weise besiegt werden. Dieser Mann braucht Hosen und seine Töpfe loszuwerden.

Werbung:

Puzzlekämpfe in Fashion Police Squad sind sowohl viel Spaß als auch harte Arbeit. Jede Begegnung wird dich beschäftigen, aber auf dem Höhepunkt der Action wirst du mehr im Waffenrad als auf dem Schlachtfeld sein. Zu Beginn des Spiels ist es ziemlich ruhig mit nur zwei oder drei Gegnertypen gleichzeitig, aber später musst du alle möglichen Modekriminellen in kleinen Arenen jonglieren, in denen du dich schnell horizontal und vertikal bewegen musst. Wie bei den Doom-Spielen geht es darum, sich schnell zu bewegen. Indem Sie auf Seifenblasen rutschen, auf Sonnenschirmen hüpfen und Ihren Gürtel schwingen, können Sie sich ziemlich schnell fortbewegen. Theoretisch jedenfalls.

Du kannst kein Doom-inspiriertes Spiel ohne dein BFG haben.

In der Praxis fühlen sich Ihre Bewegungen etwas ungenau an. Die meiste Zeit wollte ich irgendwo hinspringen, ich fehlte und musste es erneut versuchen. Aber diesmal mit einem langsameren und methodischeren Ansatz. Im Kampf war es ärgerlich, das Tempo würde einfrieren und man blieb in einer Kurve stecken, weil man falsch gesprungen ist. Aber das Schlimmste war das ganze Platforming.

Die Leute sterben nicht, sie werden nur über ihr neues schickes Outfit aufgeregt, das du ihnen aufgezwungen hast.

Werbung:

Das Spiel variiert zwischen all der pazifistischen Gewalt und dem Weg von A nach B, indem man wie Spiderman herumspringt. Manchmal geht es perfekt und man schwingt schnell und geschmeidig mit dem Gürtel herum. Aber die meiste Zeit geht es einfach schief und das Tempo stoppt, besonders wenn Sie auf Seifenblasen rutschen. Ich weiß nicht, warum das passiert. Vielleicht haben die Entwickler nicht genug darüber nachgedacht oder vielleicht ist es nur der Grafikstil, der die Tiefenwahrnehmung scheitern lässt.

Ich hoffe, Sie können millimetergenau springen, sonst landen Sie auf den elektrischen Schienen.

Wenn Ihnen das Papier ausgeht, funktioniert auch eine Sockenpuppe.

Die Grafik ist brillant und alle Feinde und Waffen sind spielerisch gestaltet. Leider werden jedoch alle Umgebungen stark wiederverwendet, so dass es sich anfühlt, als ob fast jedes Level nach "Kopieren und Einfügen" stinkt. Aber ein FPS-Spiel ist nur so gut wie seine Waffen. Von fünf Waffen fühlen sich vier sehr gut an. Es ist ein bisschen komisch, da ein Nähmaschinen-Automatikgewehr mehr Leistung hinter sich hat als realistische automatische Waffen in anderen Spielen. Die Sockenschubladen waren jedoch meist nur nervig, da sie das schnelle Tempo der Kämpfe verlangsamten und trotz ihres lustigen Designs ungenau zu bedienen waren.

Wenn du nicht gut aussiehst, wirst du erschossen, das ist das Leben in einer Modedystopie.

Das Spiel kann manchmal völlig aus dem Ruder laufen, wenn es um Abwechslung geht.

Fashion Police Squad ist charmant und voller Humor, der es wagt, sich über sich selbst lustig zu machen. Die Entwickler wissen, dass sie ein dummes Spiel gemacht und damit gelaufen sind. Während des gesamten Spiels bleibt die Komödie frisch und originell, ohne langweilig zu werden, wahrscheinlich weil das Spiel endet, bevor es zu lang wird. Das Spiel wird leicht repetitiv, würzt es aber mit einigen unerwarteten Momenten. Einige von ihnen sind großartig, während andere von ihnen fehlen. Zum Beispiel ist einer der Bosse wahrscheinlich einer der lustigsten, gegen den ich je gekämpft habe, während ein anderer ein langweiliger Kugelschwamm war. Die Bewertung liegt bei soliden sieben von zehn. Wenn du etwas Unbeschwertes und Originelles zum Durchspielen möchtest, ist Fashion Police Squad genau das Richtige für dich. Aber wenn Sie nach dem Spiel des Jahres suchen, möchten Sie vielleicht weiter in Ihrem Schrank nach etwas anderem stöbern, das besser passt.