Farming Simulator 25 übersteigt 3 Millionen Spieler

Giants Software hat enthüllt, dass Farming Simulator 25 mittlerweile von über drei Millionen Menschen gespielt wurde. Das Spiel hat die Marke von drei Millionen Spielern überschritten, und das alles in weniger als drei Monaten seit der Veröffentlichung des Spiels, als es am 12. November auf PC und Konsolen debütierte.

Boris Stefan, CSO und Head of Publishing bei Giants, sagte zu diesem Erfolg: "Das kontinuierliche Wachstum des Landwirtschafts-Simulators und seiner einzigartigen, engagierten Community ist ein Beweis dafür, dass die gemeinsame Leidenschaft beider Spieler und wir bei Giants Software stärker denn je sind. Wir könnten nicht aufgeregter sein für das, was vor uns liegt. Spoiler: Es kommt noch viel mehr!"

In Bezug auf die Zukunft des Spiels wurde uns gesagt, dass kostenlose Updates zu einer Erweiterung der verfügbaren Maschinen führen werden, dass die Precision Farming Pack versuchen, die Bodentiefe zu erhöhen, und dass weitere bei den Fans beliebte Karten neu gemastert werden sollen. All dies wird in den kommenden Wochen als Teil von drei neuen Packs und einer Erweiterung erscheinen, die alle auch im Year 1 Season Pass verfügbar sein werden.