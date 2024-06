Farming Simulator 25 angekündigt, Veröffentlichungen am 12. November

HQ

Giants Software hat gerade Farming Simulator 25 enthüllt. Die neueste Ergänzung der renommierten Simulationsserie bringt einige große Änderungen mit sich, zusammen mit dem Farming-Gameplay, das Fans seit Jahren lieben.

Die wohl größte Änderung, die sich aus Farming Simulator 25 ergibt, ist die Hinzufügung der ostasiatischen Landwirtschaft. Jetzt können wir neben Standorten in Mitteleuropa und den guten alten USA auch eine Farm in Ostasien übernehmen, was dazu führt, dass auch einige ganz andere Techniken und Maschinen hinzukommen.

Ackerbau und Viehzucht wurden erweitert, wobei Büffel als aufregender Neuzugang in die Viehliste aufgenommen wurden. Darüber hinaus werden neue Maschinen hinzugefügt und sowohl zusätzliche als auch aktuelle Maschinen erhalten einen neuen Anstrich mit verbesserter Optik.

Schaut euch den Trailer unten und die Details der Collector's Edition an, wenn ihr aufs Ganze gehen wollt, wenn Farming Simulator 25 am 12. November für PC, Mac, Xbox Series X/S und PS5 erscheint.