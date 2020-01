Farming Frenzy: Borderlands 3 steigert für kurze Zeit Wahrscheinlichkeit, seltene Gegenstände zu finden

Gearbox hat gestern ein In-Game-"Event" für Borderlands 3 angekündigt, das neue und alte Kammerjäger in den Loot-Shooter locken soll. Farming Frenzy heißt die Aktion, die heute gegen 18:00 Uhr startet und bis zum 30. Januar (um 15:59 Uhr) die Wahrscheinlichkeit erhöht, seltene Gegenstände oder Feinde erscheinen zu lassen. Es lohnt sich also, die wiederholbaren Bosse aus der Hauptkampagne zu farmen oder beutereiche Aktivitäten, wie Proving Grounds, die Circle-of-Slaughter-Arenen und Maliwan-Missionen zu absolvieren. Wer nach ganz speziellen Gegenständen Ausschau hält, wird bis Ende des Monats benannte Feinde finden, die mit größerer Wahrscheinlichkeit ein begehrtes Item fallen lassen. Darüber hinaus wurde wohl auch die Qualität für normale Ausrüstung angehoben - nur ist nicht bekannt, in welchem Grad das alles stattfindet.

