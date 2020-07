Far-Cry-Teaser mit Breaking-Bad-Bösewicht Giancarlo Esposito

Allerspätestens seit heute ist die Existenz von Ubisofts Far Cry 6 kaum noch als Geheimnis zu bezeichnen. Das Spiel ist heute kurzzeitig im offiziellen PlayStation-Store aufgetaucht, nur wenige Tage vor dem Ubisoft-Forward-Event am Freitag. Als Reaktion auf einen mutmaßlichen Fehler veröffentlichte Ubisoft nur wenig später einen Teaser, der Far Cry 6, seine Präsenz bei Ubisoft Forward und seinen Antagonisten zu bestätigen scheint.

Im Teaser taucht Schauspieler Giancarlo Esposito auf, dessen beeindruckende Rolle als Gustavo Fring in Breaking Bad samt Spin-Off Better Call Saul wohl seine bekannteste sein dürfte. Esposito geisterte bereits seit einiger Zeit wegen eines möglichen Auftritts im neuen Far Cry durch die Gerüchteküche, insofern dürfte sein Auftauchen im Teaser wohl kaum einen Zufall darstellen.

Im Ubisoft-Tweet heißt es vielsagend: "Anton wäre nicht erfreut. Wir sehen euch am Sonntag bei #UbiForward."

Hier geht es zum Teaser!