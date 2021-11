Far-Cry-6-DLC "Vaas: Wahnsinn" erscheint nächste Woche

HQ

Am 16. November veröffentlicht Ubisoft das DLC "Vaas: Wahnsinn" in Far Cry 6. Das Add-On lässt euch in einem brandneuen Spielmodus in die Haut des legendären Schurken aus Far Cry 3 schlüpfen. Ihr werdet mit einer Pistole bewaffnet Gegner abwehren müssen und mit der Zeit schaltet ihr fortschrittlichere Waffen und Power-Ups frei. Angeblich sollen sogar narrative Elemente zum Einsatz kommen, um die "Vergangenheit, persönliche Dämonen und Motivationen" des Wahnsinnigen selbst zu erleben.

Das DLC kann wohl auch einzeln zum Preis von 15 Euro gekauft werden, es ist aber auch im Season Pass (40 Euro) enthalten. Darin findet ihr zwei weitere Add-Ons, die sich mit fiesen Typen auf der Far-Cry-Reihe beschäftigen. Es ist aktuell aber noch unklar, wann diese ausstehenden Premium-Inhalte veröffentlicht werden und was uns darin spielerisch erwartet.