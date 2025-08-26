Farage verspricht radikalen Abschiebeplan und verweist auf die Gefahr von Unruhen

HQ

Die neuesten Nachrichten über das Vereinigte Königreich . Am Dienstag stellte Nigel Farage, Vorsitzender der britischen Anti-Migrations-Reformpartei, einen Plan vor, den Schutz der Menschenrechte zu umgehen, um Asylbewerber abzuschieben, und begründete dies mit der Befürchtung sozialer Unruhen.

"Auf wessen Seite stehst du? Stehen Sie auf der Seite der Sicherheit von Frauen und Kindern auf unseren Straßen, oder stehen Sie auf der Seite veralteter internationaler Verträge, die von einer Reihe zweifelhafter Gerichte gestützt werden? Wenn Sie illegal nach Großbritannien kommen, werden Sie inhaftiert und abgeschoben. Punkt."

In einer Rede in London bezeichnete er den Schritt als notwendig, um der wachsenden Angst der Öffentlichkeit vor Einwanderung und kleinen Protesten in der Nähe von Migrantenunterkünften zu begegnen. Zu seinen Vorschlägen gehört, Großbritannien aus wichtigen internationalen Menschenrechtsverträgen herauszunehmen.

Gleichzeitig behauptet Reform UK, dass der Plan Hunderttausende von Asylbewerbern betreffen könnte, wenn die Partei an die Macht kommt, ein Ansatz, der einen der extremsten Versuche zur Kontrolle der Einwanderung in der jüngeren europäischen Geschichte darstellen würde. Weitere Informationen finden Sie unten.