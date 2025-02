Far Cry: New Dawn erhält ein Update mit 60 fps

HQ

Ubisoft aktualisiert weiterhin leise einige seiner älteren Titel, so dass sie mit flüssigeren 60 FPS statt mit 30 FPS laufen können. Zuletzt stand Assassin's Creed: Syndicate im Rampenlicht, und jetzt ist es an der Zeit, dass der Sechsjährige Far Cry: New Dawn die gleiche Behandlung erhält. Das Update wird am 4. Februar sowohl für Xbox Series X und S als auch für PlayStation 5 veröffentlicht. Gleichzeitig wird das Spiel auch im Game Pass für Abonnenten des Dienstes verfügbar sein.

New Dawn ist ein Spiel, über das die Leute selten sprechen, daher ist dieses Update eine angenehme Überraschung. Jetzt drücken wir die Daumen, dass Ubisoft auch weiterhin mehr seiner älteren Titel in gleicher Weise behandeln wird.

Welche der klassischen Spiele von Ubisoft hoffen Sie, dass sie das gleiche Upgrade erhalten?