Far Cry hat auf dem PC vernünftige Hardware-Anforderungen

Ubisoft enthüllte gestern Abend die PC-Spezifikationen von Far Cry 6, die überraschenderweise ziemlich vernünftig ausfallen. Wer nicht gerade beabsichtigt, mit aktiviertem Raytracing in 4K-Auflösung zu spielen, der benötigt nicht allzu viel Rechenkraft. Zum Installieren der Launch-Version braucht ihr rund 60 Gigabyte Festplattenspeicher, die Ultra-HD-Texturen in 4K-Qualität erfordern 37 GB an zusätzlichem Speicherplatz.

1080p, 30 fps, Raytracing deaktiviert





Prozessor: AMD Ryzen 3 1200 @ 3,1 GHZ oder Intel i5-4460 @ 3,2 GHZ

Grafikkarte: AMD RX 460 - 4 GB VRAM oder NVIDIA GTX 960 - 4 GB VRAM

Arbeitsspeicher: 8 GB RAM



1080p, 60 fps, Raytracing deaktiviert





Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X @ 3,8 GHZ oder Intel i7-7700 @ 3,6 GHZ

1440p, 60 fps, Raytracing deaktiviert





Prozessor: AMD Ryzen 5 3600X @ 3,8 GHZ oder Intel [email protected] 3,6 GHZ

1440p, 60 fps, Raytracing aktiviert





Prozessor: AMD Ryzen 5 5600X @ 3,7 GHZ oder Intel i5-10600 @ 4,1 GHZ

4K, 30 fps, Raytracing aktiviert





Prozessor: AMD Ryzen 7 5800X @ 3,7 GHZ oder Intel i7-10700k @ 3,8 GHZ

In einem gesonderten Artikel geht Ubisoft auf weitere Details und zusätzliche Funktionen ein, die das Spiel bieten wird. Far Cry 6 wird keine Framerate-Begrenzungen aufweisen, es unterstützt Multi-Monitor- und Breitbild-Setups und AMD FidelityFX Super Resolution. Wer mehr über den Titel erfahren möchte, dem diese Nachricht gewidmet ist, der ist auf unserer aktuellen Vorschau gut aufgehoben. Ubisofts neues Action-Rollenspiel erscheint am 7. Oktober auf PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und Google Stadia.