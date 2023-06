Far Cry Anime kommt dieses Jahr zu Netflix

Während Ubisoft Forward betrat Adi Shankar, der Mann hinter der Netflix-Serie Castlevania, die Bühne in einem sehr coolen Cyborg-Jumpsuit mit 67 Taschen (glauben wir), um ein aufregendes neues Projekt anzukündigen. Um ehrlich zu sein, fiel es uns schwer, uns auf die Nachrichten selbst zu konzentrieren, da das Outfit interessanter war. Zumindest anfangs, aber als der Trailer startete, war es sofort anders, da sich herausstellte, dass es sich um eine neue Anime-Serie handelte, die auf Far Cry: Blood Dragon, der klassischen Erweiterung von Far Cry 3, basiert, aber es scheint auch eine echte Nostalgiereise in das Land der großen Pixel zu sein, wo die Science-Fiction der 90er Jahre im Mittelpunkt steht.

Shankar beschrieb die Serie als gewalttätig und dystopisch, aber mit einer klaren satirischen Ader und auch leicht philosophisch. Wir werden sehen, was das genau bedeutet, wenn Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix irgendwann in diesem Jahr auf Netflix landet.

Sehen Sie sich den Trailer unten an!